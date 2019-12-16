Ressam Tire çevre sorunlarına dikkat çekti

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Adana'daÇukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Soner Tire, "Alt-Üst"" adını verdiği kişisel sergisini açtı. Adana Ressamlar Derneği'nde 17 eserden oluşan sergisi hakkında konuşan Soner Tire, "Sergimin adını kavram olarak niye 'Alt-Üst' koydum? Çünkü doğayı ve her şeyi kötü kullanmıyoruz, doğamızın ne altının değerini biliyoruz ne üstünün değerini biliyoruz? Çevreyi bozuyoruz" dedi. Resimlerinin hemen hemen tamamının çevre sorunlarıyla ilgili olduğunu belirten Tire, "İnsanların çevreye verdiği zararları ele alıyorum. Şuanda insan aklı çok gelişmiş durumdadır. Zekamız, demokrasi anlayışımız, kültürel bakış açımız, bilim anlayışımız, teknolojimiz o kadar çok önemli ki çok gelişkin bir beynimiz var. Çevremizi, etrafımızı inanılmaz derecede değiştirebilecek bir beyin gücüne sahibiz" dedi. Serginin 22 Aralık tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.