Sahipsiz hayvanlar köpek köyüne yerleştirildi

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NiÇiftlik ilçesinde kullanılmayan eski çöplük alanını temizleten Belediye Başkanı Serkan Güzel, alandaki yamaca yaklaşık 50 oyuk açtırarak, sokak köpeklerinin soğuk kış günlerinde korunacakları bir alan oluşturdu. Köpekler açılan 50 oyuktaki yeni yuvalarına yerleştirildi. Alana gelen Başkan Güzel, köpeklerle ilgilendi, onları elleriyle besledi. Hayvanların beslenmesini ilçe halkı, belediye ve hayvanseverlerin yaptığına dikkat çeken Güzel, "Belediye personelimiz sürekli içme sularını temin ediyor. İçme suları için variller yaptık, itfaiyemiz her gün su bırakıyor. Yemek kapları yaptık, fırınlardan artan bayat ekmekleri, yemekhanelerden artan yemekleri bırakıyorlar. Burası artık köpeklerin 'köyü' oldu" dedi.