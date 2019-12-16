Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Savaşan: Spor turizmi önemli

Savaşan: Spor turizmi önemli

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Savaşan: Spor turizmi önemli
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Spor Turizmi ve Rekreasyon konulu seminerde öğrencilerle buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'nün düzenlediği ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Spor Turizmi ve Rekreasyon Semineri'nde konuşan Savaşan, spor ve turizmin 21 yüzyılda "çıkar evliliği" yaptığına dikkat çekti. Spor turizminin insanların spor yapmak veya sportif etkinlikleri izlemek amacıyla turizm olayına katılmalarından doğduğuna işaret eden Savaşan, günümüzde çok büyük bir kitlenin spor yapmak veya spor olaylarını izlemek için seyahat ettiğinin altını çizdi.

OLUMLU ETKİLERİ VAR
Spor turizminin, küresel turizmden daha hızlı bir büyüme gösterdiğini anlatan Savaşan, spor turizminin ekonomik katkıları yanında; ülkedeki sportif aktivitelerin sayısını artırması, ülke kültürünün tanıtılması, sporda profesyonellik olgusunun gelişmesi gibi olumlu etkilerinin de bulunduğuna işaret etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Savaşan: Spor turizmi önemli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN