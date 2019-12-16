Savaşan: Spor turizmi önemli

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Spor Turizmi ve Rekreasyon
konulu seminerde öğrencilerle
buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü
'nün düzenlediği ve öğrencilerin
yoğun ilgi gösterdiği Spor Turizmi ve Rekreasyon Semineri
'nde konuşan
Savaşan, spor ve turizmin 21 yüzyılda "çıkar evliliği"
yaptığına dikkat çekti.
Spor turizminin insanların spor yapmak
veya sportif etkinlikleri izlemek
amacıyla turizm olayına katılmalarından
doğduğuna işaret eden Savaşan
, günümüzde çok büyük
bir kitlenin spor yapmak veya spor
olaylarını izlemek için seyahat ettiğinin
altını çizdi.
OLUMLU ETKİLERİ VAR
Spor turizminin, küresel turizmden daha hızlı bir büyüme gösterdiğini anlatan Savaşan, spor turizminin ekonomik katkıları yanında; ülkedeki sportif aktivitelerin sayısını artırması, ülke kültürünün tanıtılması, sporda profesyonellik olgusunun gelişmesi gibi olumlu etkilerinin de bulunduğuna işaret etti.