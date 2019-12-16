Savaşan: Spor turizmi önemli

BUGÜN NELER OLDU

Kıbrıskonulu seminerde öğrencilerlebuluştu.'nün düzenlediği ve öğrencilerinyoğun ilgi gösterdiği'nde konuşanSavaşan, spor ve turizmin 21 yüzyıldayaptığına dikkat çekti.Spor turizminin insanların spor yapmakveya sportif etkinlikleri izlemekamacıyla turizm olayına katılmalarındandoğduğuna işaret eden, günümüzde çok büyükbir kitlenin spor yapmak veya sporolaylarını izlemek için seyahat ettiğininaltını çizdi.Spor turizminin, küresel turizmden daha hızlı bir büyüme gösterdiğini anlatan Savaşan, spor turizminin ekonomik katkıları yanında; ülkedeki sportif aktivitelerin sayısını artırması, ülke kültürünün tanıtılması, sporda profesyonellik olgusunun gelişmesi gibi olumlu etkilerinin de bulunduğuna işaret etti.