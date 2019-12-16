Silifke MHP’den istişare toplantısı

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Mersin'deMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silifke ilçe teşkilatı düzenlediği istişare yemeğinde partilileri ile bir araya geldi. 2019 Yerel seçimlerin ardından birincisi düzenlenen istişare yemeğine MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Silifke Belediye Başkan vekili Sadık Altunok, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mahmut Tat, MHP Silifke ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Silifke Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı İsmail Ateş, eski belde başkanları, eski meclis üyeleri, eski ocak başkanları katıldı. Programda şehitler için kuran-ı kerim okundu ardından dualar edildi. İstişare yemeğinde açılış konuşmasını yapan MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, "2019 yerel seçimlerinin ardından bu akşam birincisi düzenlediğimiz istişare yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Partimizin değerli yöneticileri ve büyükleri olarak bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamda bir yıl içinde yaşananlar ve yapılanlarla ilgili istişare yapmak için buradayız. Bu toplantılarımız aralıklı olarak devam edecektir" dedi.