Üreten kadınların hedefi kooperatif kurmak

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AdanaAkkapı Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (AKYED) ile Akkapı mahalle muhtarlığı tarafından "Üreten kadınlar" profiliyle hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte Akkapılı kadınların el emeği, göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü. Stantlarda sergilenen biber salçası, tandır ekmeği, kuru patlıcan, içli köfte, börekler, reçeller ile birlikte takılar, resim ve tekstil ürünleri adeta kapış kapış edildi. Etkinliğin mahalle meclis çalışması olduğunu belirten AKYED Başkanı Hüseyin Cömertpay, "Biz bu yola üreten kadın profilini hayal ederek çıktık. Amacımız ev kadınlarının evde üretebilir pozisyona gelmesi ve ev ekonomisine katkı sağlamasını istedik. En önemlisi ise kadınlarımızın sosyal ve iş hayatına bir nebze dahil olmasını hedefledik. Amacımız kadınlarımıza kooperatif kurmak" dedi. Derneklerinde Seyhan Halk Eğitim ile birlikte 14 dalda başta kadınlar ve gençlere istihdam sağlamak olduğunu vurgulayan Cömertpay, "Çok kullanışlı binamız var. Biz dernek olarak taşın altına elimizi koyduk. Çalışmalarımızda muhtarımız Zihni Nel'den büyük destek görüyoruz. Ayrıca Valiliğimizin hayata geçirdiği Güney Adana Kalkınma Projesi'nde rol alıyoruz. Çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Dernek olarak üniversite ile işbirliği içindeyiz kariyer planlaması yönünde öğrencilere destek veriyoruz" diye konuştu.