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Avda kurşunların hedefi oldu

’in Erdemli ilçesinde domuz avı esnasında av tüfeği ile kazara vurularak ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Avda kurşunların hedefi oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde, domuz avında yanlışlıkla vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti. Hüseyin Ercan (28), Batısandal Mahallesi Yanıkhan mevkiinde bulunan evlerindeki bahçeye gelen domuzları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla bir grup arkadaşıyla ava çıktı. Ercan, bu sırada kimin tarafından ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla karnından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin Ercan'ı Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Ercan, yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Hüseyin Ercan'ın cesedi, otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.
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Avda kurşunların hedefi oldu
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