Avrupalı Hatay!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Hatayspor, Keçiörengücü galibiyetiyle,ne imza attı. Teknik direktöryönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Hatayspor son beş maçında da kalesinde gol görmedi. Hatay bu serisiyle Avrupa'nın en iyi 3. ekibi durumuna geldi. İlk sırada 7 maçlık serisiyle Bulgaristan'dan CSKA Sofia yer alırken, 6'şar maçlık ser-i siyle Hollanda'dan Alkmar kulübü yer aldı. Teknik direktör Bayram Toysal,ifadelerini kullandı.