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Avrupalı Hatay!

TANER KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Avrupalı Hatay!
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Hatayspor, Keçiörengücü galibiyetiyle, "Avrupa'nın En İyi 5. Serisi"ne imza attı. Teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Hatayspor son beş maçında da kalesinde gol görmedi. Hatay bu serisiyle Avrupa'nın en iyi 3. ekibi durumuna geldi. İlk sırada 7 maçlık serisiyle Bulgaristan'dan CSKA Sofia yer alırken, 6'şar maçlık ser-i siyle Hollanda'dan Alkmar kulübü yer aldı. Teknik direktör Bayram Toysal, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son dakikada gelen bir galibiyetle mutlu olduk. Bundan sonraki süreci iyi geçirip ilk yarıyı lider olarak kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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