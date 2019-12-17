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Bakanlıktan Adanalı öğrencilere gezi keyfi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Bakanlıktan Adanalı öğrencilere gezi keyfi
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 'Şehirler Kültürler ve Yörelerimiz' projesi kapsamında gerçekleştirdiği gezi programlarının startı Adana'dan verildi. Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından belirlenen okullardaki öğrencilerin değişik yöre ve kültürleri tanımaları için geziler düzenlendi. Proje kapsamında Seyhan ilçesinden 10, Yüreğir'den 6, Ceyhan'dan 4 ve Karataş'tan 2 otobüs kentin çeşitli noktalarından gençlerimiz için hareket etti. Yüreğir İlçesinde bulunan Mobil A.Ş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Hatay'a gezi için uğurlayan Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, "Gençlerimiz bir çok yeri görerek tanıyacak" dedi.
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Bakanlıktan Adanalı öğrencilere gezi keyfi
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