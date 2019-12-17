Büyükşehirden Elbistan’a manevi evlat projesi

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ilk defa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve çalışma sistemi ile birçok yeniliğe sahip "Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Projesinin devamı olarak "Elbistan Akıllı (Smart) Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Projesi"nin finansman sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir yapılan açıklamada: "İlk etapta 35 yaşlımıza hizmet verecek olan proje zaman içerisinde ilçe genelinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır. İlimizde bulunan vatandaşlarımızın projeye olan ilgi ve talepleri her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek ve verilen hizmet kalitesini artırarak projenin diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Böylece hem projenin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak hem de daha fazla ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza ulaşılacaktır" denildi. Açıklamada: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yaşlı Destek Programı (YADES 2019) programına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan "Elbistan Akıllı (Smart) Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Projesi" Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koordinatörlüğünde ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ortaklığıyla hayata geçirilecek" denildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan Elbistan Akıllı (Smart) Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi Projesi"nin finansman sözleşmesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş tarafından imza altına alındı. Genel Sekreter Keleş, projenin Elbistan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.