Engelli çocuğumun bacağını kırıp gönderdiler

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Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Bozdoğan, 15 yaşındaki yüzde 99 engelli oğlu Efecan Karataş'ın gittiği okulda fizyoterapist tarafından bacağının kırıldığını ve hastane yerine eve gönderildiklerini iddia etti. Anne, şikayette bulunurken, suçlanan okul yönetimi de kendilerine iftira atıldığını belirterek karşı suç duyurusunda bulundu. Olay, 6 Kasım'da özel bir engelli rehabilitasyon okulunda meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Bozdoğan oğlu Efecan'ı okula götürdü. Sınıfta eğitim alan Efecan'ın sol bacağı fizyoterapistin bağdaş şeklinde oturtmaya çalıştığı sırada kırıldı. Efecan ve refakatçisi olan annesi iddiaya göre hastane yerine servisle evine gönderildi. Ailesi tarafından eve geldikten sonra hastaneye götürülen Efecan, muayenesinde sol bacağının kırık olduğu tespit edilince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.