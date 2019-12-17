Kadın zanlılar yakayı ele verdi

BUGÜN NELER OLDU

mesken tutan Osmaniyeli kadın hırsızların sevinci bu kez kısa sürdü. Girdikleri bir evden 350 dolar çalıp güle oynaya giden hırsızlar güvenlik kamerlarına yansıyan görüntülerinden yola çıkılarak yakakandı. 9 Aralık günü Şahinbey ilçesinde bir ikametten 350 bin Dolar paranın çalınması olayı ile ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu görevlilerinin yaptığı çalışmada hırsızlık olayını Osmaniye'den gelen E.Ç ve Y.Ç. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olayının ardından sokakta güle oynaya yürürken güvenlik kameralarına yansıyan E.Ç ve Y.Ç. Osmaniye'de yakalanarak Gaziantep'e getirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce E.Ç tutuklanırken, Y.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.