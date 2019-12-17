Kaptı ama kaçamadı

BUGÜN NELER OLDU

bir kadının cep telefonunu çalan zanlı, şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahinbey ilçesinin Binevler mahallesinde bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alan şahıs kayıplara karıştı. Kadının yardım istemesi üzerine vatandaşların haber verdiği Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerinin bölgede yaptıkları araştırmada eşkale uygun şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın yapılan kaba üst aramasında müştekiye ait cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonu sahibine teslim edlirken zanlı gözaltına alındı.