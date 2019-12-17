Karslıoğlu: Önemli bir etkinliğe daha imza attık

BUGÜN NELER OLDU

Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörünün kamudaki gelişiminin sürebilmesi için süreçteki gelişmeleri takip etmekte kararlı yol izlediklerini söyledi. AKAMDER'in düzenlediği toplantıda, Vergi Dairesi Grup Müdürleri Ahmet Balıkçı, Ömer Kılıç, İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Zihni Erdoğan ve Denge Arabuluculuk Merkezi yetkilileri Arb. Av. Ayşe Çolak, Arb. Av. Bahadır Eraslan, Arb. Av. Damla Keskin Kızak, Arb. Av. Gamze Lamba Apaydın, Arb. Av. İbrahim Emre Ediboğlu, Arb. Av. Murat Gülsün, Arb. Av. Tuba Kastal'ın katılımıyla üyelere vergi dairelerinde yaşanan sorunlar ve çözümü ile arabuluculuk hizmetlerinin sektörle alakalı yönleri ele alındı. AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, dernek olarak inşaat sektörünün kamudaki gelişiminin sürebilmesi için süreçteki gelişmeleri takip etmekte kararlı yol izlediklerini söyledi. Karslıoğlu, "Bu anlamda davetimize icabet ederek bizleri bilgilendiren vergi dairesi yetkilileri ve Denge Arabuluculuk Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimizin sorunları ve mevzuatlardaki gelişmeleri öğrenmek açısından bu bilgilendirme toplantılarına devam ediyoruz. Faydaları tartışılmaz olan bu bilgilendirmeler sektör temsilcileri olarak bizlerin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.