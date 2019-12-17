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Kılıcın ustaları derece için karşılaştı

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Kılıcın ustaları derece için karşılaştı
ESKRIMDE Adana'nın ev sahipliği yaptığı Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası ile Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası sona erdi. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyonun bugünkü bölümünde, büyük kadınlar kılıç ile yıldız kızlar ve erkekler flörede müsabakalar yapıldı. Müsabakalar sonucu büyük kadınlar kılıçta Emine Irmak Yücel birinci, Berfin Nur Özarslan ikinci, Delfinsu Aydoğan ve Begüm Alkaya üçüncü oldu. Yıldız erkekler flörede Poyraz Tuncer birinci, Can Alkış ikinci, Mustafa Burak Çufadar üçüncü, yıldız kızlar flörede ise Nazlı Ceren Alioğlu birinci, Lal Ertün ikinci ve Alisa İsbir üçüncü sırada yer aldı. Organizasyona, 10 ilden 166 sporcu katıldı.
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Kılıcın ustaları derece için karşılaştı
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