Mersin’de başlayan “iyilik hareketi” yurda yayılıyor

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MERSİN'DE 20 yıldır, çocuklar üşümesin diye binlerce bere ve atkı örerek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtan 51 yaşındaki Ferda Yertut, daha fazla çocuğa yardım etmek için farklı illerdeki kadınlarla iş birliği yaptı. Yıllardır tek başına atkı ve bere örerek dezavantajlı çocuklara ulaştıran Yertut, sadece yaşadığı kentte değil başka illerde de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşabilmek için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden örgü evleri ve kadınlarla irtibat kuran Yertut, ulaştığı kişiler sayesinde daha fazla çocuğa ulaşabilmek için çabalıyor. Yertut, havaların soğumasıyla çocukların ihtiyaç duyduğu atkı ve berelerini karşılayabilmek için var gücüyle çalıştığını söyledi. Evinin bir odasını örgü atölyesine çevirdiğini ve zamanının büyük kısımını burada geçirdiğini anlatan Yertut, çocukların üşümemesi için mücadele ettiğini belirtti. Yıllardır tek başına çıktığı bu yolda artık farklı kentlerdeki kadınlardan da destek aldığını ifade eden Yertut, şöyle devam etti: "Mersin'de başladığım bu yolda Türkiye ile devam ediyorum. Türkiye'de çocuklara atkı ve bere dağıtıyorum. Arkamda küçük de olsa bir ordu olmaya başladı. Örgü örmeyi çok seviyorum. 20 yıldır tek başıma çocuklara ulaştım."