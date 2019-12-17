MTSO yeni yaşını futbol şöleniyle kutluyor

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Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 134'üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında MTSO Futbol Şöleni düzenledi. Futbol Şöleninin başlama vuruşunu MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan yaptı. MTSO'nun 134'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen MTSO Futbol Şöleni Grup Müsabakaları 'Roza 1925' ve 'Mersinspor' takımlarının karşılaşması ile başladı. MTSO çalışanları, komite ve meclis üyelerinin katılımıyla oluşturulan 11'er kişilik 8 takımın mücadele edeceği MTSO Futbol Şöleni, 5 hafta sürecek.1925 takımı formasıyla sahaya çıkan MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, "Futbol demek dostluk kenetlenme demek. Biz de bu organizasyon ile bunu amaçladık. Kendi meclis üye ve personelimizle bir araya geldik" dedi.