Özbekistanlı altı sanatçıdan 120 eser

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otanoyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow, Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 120 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak. Bugün saat 08.30'da, Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov'a ait 20 eser, Erkin Bozorov'a ait 20 eser, İlhomjon Otanoyev'a ait 20 eser, Urinboy Khamdamov'a ait 20 eser, Alisher Khamdamow'a ait 20 Eser ve Umarbek Rajaboy'a ait 20 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi toplam 120 çalışma Üniversite Hastanesi sergi salonunda yer alacak.