Polis şebekeyi tamirci kılığında çökertti

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Adana'da aldıkları sıfır araçların orijinal parçalarını söküp yerine taktıkları çıkma parçalarla bilerek kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran suç şebekesini polisin moto-kurye ve tamirci kılığına girerek çökerttiği ortaya çıktı. Devleti 4 milyon 300 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 48 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay bir polis memurunun yaralamalı bir kazaya bakmasıyla ortaya çıktı. Kaza yapan aracı inceleyen polis, otomobilinin açılan hava yastıklarının daha önceden patladığını tespit ederek kazanın yeni olmadığını belirledi. Bu tarz kazaların artması üzerine Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, konunun araştırılarak devleti zarara uğratılıp uğratılmadığının belirlenmesi talimatı verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 'sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları' ileri sürülen zanlılara yönelik soruşturma başlattı. Polis zanlıların işlediği suçu dillendirmek için teknik ve fiziki takip başlatarak hem tamirci hem de moto-kurye kılığına girip suçu görüntüledi. Polis 13 Aralık'ta şafak vakti 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 55 şüpheliyi yakalamak için hareke geçti. Adana, Malatya, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyerek 48 kişiyi yakaladı. Sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.