Radyo televizyon ve telif paneline ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM), bu yıl on birincisi düzenlenecek yarışma çerçevesinde üniversitelerin katılımıyla 'Fikri Mülkiyet-Telif Hakları' ve 'Radyo ve Televizyon Yayıncılığının Geleceği' konularını içeren konferanslar serisine Çukurova Üniversitesi'nde devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun katkılarıyla gerçekleştirdiği "Aklıma Bir Fikir Geldi Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması" kapsamında, ÇÜ İletişim Fakültesinin ev sahipliğini yaptığı etkinlik öncesi RATEM üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. TEKNOKENT toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı büyük ilgi gördü. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar "Bilindiği gibi sayısal teknolojilerin hayatımıza hızla girmesiyle birlikte internet ve dijital medya hepimizin yaygın kullanım alanı olmuştur. Korsanla mücadele de bugün dünyanın da çok önemli bir sorunu haline gelmiş durumdadır. RATEM bu noktada önemli katkılar sağlıyor" dedi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy ise 80'e yakın ilde radyo ve 71 ilde TV kuruluşu olduğunu belirterek RATEM çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Panelde Yargıtay 19.Ceza Dairesinden Hâkim Bülent Savtok, oyuncu Müfit Can Saçıntı, Kültür ve Turizm Uzmanı Uğur Tekerci, Dr. Özge Yenice Ceylan ve RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Efsun Tekyeten konuşma yaptı.