Sarıçam’da ipi akkuyu göğüsledi

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dana'da Sarıçam Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Menekşe Futbol Turnuvası
'nın ikincisi Şehit Yarbay Songül Yakut
adına tertip edildi. Turnuvanın şampiyonu, Menekşe Mahallesi 2-0 mağlup eden Akkuyu Mahallesi oldu.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba
'da yüksek gerilim hattına takılarak düşen askeri helikopterde bulunan Şehit Yarbay Songül Yakut
'un isminin bu yıl ki turnuvaya verilmesi memnuniyetle karşılandı. Sarıçam'da bulunan 6 mahalle takımının katıldığı turnuvada toplam 16 karşılaşma oynanırken, final maçında Akkuyu ve Menekşe Mahallesi
kozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-0 Akkuyu Mahallesi'nin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın son dakikalarında Akkuyu ikinci golü atarak Şehit Yarbay Songül Yakut Futbol Turnuvası
'nın şampiyonu oldu. Dereceye giren takımlara kupalarını Belediye Başkanı Bilal Uludağ
, AK Parti İlçe Başkanı Emrah Ceylan, Albay Can Altundarak
verdi.