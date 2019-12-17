Sarıçam’da ipi akkuyu göğüsledi

BUGÜN NELER OLDU

dana'da Sarıçam Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği'nın ikincisiadına tertip edildi.Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı'da yüksek gerilim hattına takılarak düşen askeri helikopterde bulunan'un isminin bu yıl ki turnuvaya verilmesi memnuniyetle karşılandı. Sarıçam'da bulunan 6 mahalle takımının katıldığı turnuvada toplam 16 karşılaşma oynanırken, final maçındakozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-0 Akkuyu Mahallesi'nin üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın son dakikalarında Akkuyu ikinci golü atarak'nın şampiyonu oldu. Dereceye giren takımlara kupalarını Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanıverdi.