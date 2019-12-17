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Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri ilgi gördü

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri ilgi gördü
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 'Vücudumuzun Çatısı Omurga' konulu seminerde fizyoterapist Burçin Köse, sağlıklı bir omurga için yapılması gerekenleri anlatarak duruş teknikleri ile ilgili bilgiler verdi düzenlendi. Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu'nun 'Doktor Sunumları' kapsamında düzenlendiği 'Vücudumuzun Çatısı: Omurga' konulu sunum Fizyoterapist Gülsüm Sayğı ve Fizyoterapist Burçin Köse'nin anlatımıyla Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde gerçekleşti. Sunum, Nazan Şengül'ün Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu adına yaptığı açılış konuşması ile başladı. Nazan Şengül konuşmasında aktif yaş almanın önemine dikkat çekerek Alzheimer Derneği bünyesinde yapılan çalışmaları anlattı. Alzheimer Derneği'nin düzenlediği etkinliklerle davet ederek tüm katılımcılara teşekkür etti. Fizyoterapist Gülsüm Saygı ve Burçin Köse sağlıklı bir omurga için yapılması gerekenleri anlattı.
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Tarsus’ta ‘Omurga’ semineri ilgi gördü
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