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Transfer önceliğimiz

13 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Adanaspor’da teknik direktör Engin İpekoğlu, “Böyle kötü bir süreçten sonra söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Önceliğimiz transfer olacak” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Transfer önceliğimiz
TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'a 3-1 mağlup olan Adanaspor kötü gidişata bir türlü çare bulamıyor. Üst üste alınan yenilgiler sonrasında puan cevtelinde kritik bir noktada bulunan turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Engin İpekoğlu, "Devre arasında transfer konusuna önem göstereceğiz" dedi.

İŞİMİZ KOLAY DEĞİL
İpekoğlu, böyle kötü bir süreçten sonra söyleyecek bir şeyin olmadığını ifade etti. Devre arası yapacak çok işleri olduğunu belirten İpekoğlu, "Her maçta kart görmeye devam ediyoruz. Zaten kadro sıkıntısı yaşıyoruz. Bir de gereksiz kırmızı kartlar bizi sıkıntıya sokuyor. Menemen maçında altyapıdan iki oyuncu dahil ettik" ifadelerini kullandı.

AKGÜL İLE GÖRÜŞECEK
"Bundan sonra herhalde daha fazla altyapıdan oyuncuyu kadroya dahil edeceğiz gibi görünüyor" diyen İpekoğlu, "Bu süreçte, devre arasına kadar umarım ki daha fazla oyuncu kaybetmeyiz. Devre arasında gerekli çalışmalar yapılır diye düşünüyorum. Bunun için Başkan Bayram Akgül ile oturup konuşacağız" diye konuştu.

RAKİP DİŞLİ OLACAK
TFF 1. Lig'in dibine demir atan Adanaspor, önümüzdeki hafta deplasmanda çok zorlu bir maça çıkacak. Bulunduğu pozisyondan kurtulmak için acilen puana ihtiyacı olan Güney temsilcisi, lider Hatayspor'u sahasında sarsarak galibiyet kovalayacak.

ADANASPOR'UN KUPADA BUGÜN KONUĞU ALANYA
Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda A SPOR'un 18.30'da canlı yayınlayacağı maçta Alanyaspor'u konuk edecek Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. İlk maçı Alanyaspor 5-1 kazanmıştı.

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Transfer önceliğimiz
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