Transfer önceliğimiz

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği'a 3-1 mağlup olankötü gidişata bir türlü çare bulamıyor. Üst üste alınan yenilgiler sonrasında puan cevtelinde kritik bir noktada bulunan turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Engin İpekoğlu,dedi.İpekoğlu, böyle kötü bir süreçten sonra söyleyecek bir şeyin olmadığını ifade etti. Devre arası yapacak çok işleri olduğunu belirten İpekoğlu,ifadelerini kullandı.diyen İpekoğlu,diye konuştu.TFF 1. Lig'in dibine demir atan Adanaspor, önümüzdeki hafta deplasmanda çok zorlu bir maça çıkacak. Bulunduğu pozisyondan kurtulmak için acilen puana ihtiyacı olan Güney temsilcisi, lider Hatayspor'u sahasında sarsarak galibiyet kovalayacak.Türkiye Kupası 5. tur rövanşında bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda A SPOR'un 18.30'da canlı yayınlayacağı maçta Alanyaspor'u konuk edecek Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. İlk maçı Alanyaspor 5-1 kazanmıştı.