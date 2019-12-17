Türk ve yabancı girişimciler Adana’da iş fikirlerini yarıştırdı

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ve yabancı uyruklu girişimcilerden oluşan ekipler, Adana'da düzenlenen "StartUp Weekend for All" etkinliğinde iş fikirlerini yarıştırdı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Adana Girişimcilik Merkezi iş birliğinde, 13 Aralık'ta başlayan programın finalinde, 28 iş fikri yarıştı. Proje liderleri tarafından jüriye sunulan fikirlerden dereceye girenler ödüllendirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Girişimcilik Merkezi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, zengin olmak için girişimci olunması gerektiğini ifade ederek, "Sizler böyle hayırlı bir işe inşallah fırsat bulup girdiğiniz zaman, en azından yanınızda bir kişi çalışacak. Bir kişiyi açlıktan, yoksulluktan, ekmek bulmaktan, gelecek kaygısını taşımaktan kurtarıyorsunuz. Hem kendiniz, hem şehriniz hem de ülkeniz zengin oluyor" diye konuştu. Salondakilerden girişim fikirlerini pazarlamalarını isteyen Hisarcıklıoğlu, "Fikrinizi sadece ortaya koymak yetmiyor, bir de pazarlamak lazım. O ekosistemin içinde o fikri pazarlamak lazım. Yoksa ölüm vadisinde bir sürü proje yatıyor. Esas tüm mesele bunu hayata geçirebilmekte" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Her şey mükemmel olmuş olsa bile pazarlayamadıktan sonra her şey bomboş. Bu tip StartUp Weekend for All etkinlikleri, bunların pazarlama, öne çıkartılması noktasında bir fırsat. Sermaye var. Sermaye yok diye şikayet etmemek lazım. Her şey elinizin altında. En özgür olduğunuz alan hayal kurmak. Hayal kurmaktan sakın vazgeçmeyin. Hayalperest olmamak için tabi hayali hedefe çevirmek lazım" dedi.