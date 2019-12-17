BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, vücudun olmazsa olmazı A vitamini için "Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik dokusu ve üreme sisteminin gelişmesini sağlıyor, antioksidan gibi çalışıp, çeşitli kanser türleri ve yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı etki ediyor" dedi. A vitaminin görme, büyüme, üreme, embriyo gelişimi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücresi farklılaşmasında gerekli olduğunu söyleyen Arslansoyu, yağda eridiğini ve ısıya da dayanaklı olduğunu belirtti. A vitaminin hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda yardımcı olduğunu söyleyen Arslansoyu, bu vitaminin ayni zamanda kemik dokusunun ve üreme sisteminin de gelişimine yardımcı olduğunu belirtti. A vitaminin bir antioksidan gibi çalıştığını ve dolayısıyla çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşıda etki gösterebildiğini söyleyen Arslansoyu, "A vitamini gözlerinizin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardım eder. Barsak ve deri gibi epitel doku yapımı, gelişimi ve korunmasında da görev alır" dedi. Günlük güvenilir alım düzeyinin 10 – 13 yaş arası çocuklarda 600 mcg, kadınlarda 700 mcg, erkeklerde ise 900 mcg olması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, yiyeceklerden yeterli miktarda alınsa dahi çölyak hastalığı, kistik fibrozis ve bunun gibi hastalıkların varlığında A vitaminin emilimi yeterli miktarda gerçekleşemeyeceğinden eksikliğine rastlanabileceğini belirtti.