Melih ABİ: Yeni stadyumun önü oyuk oyuk oldu

Yağmur yağdı ya!

Daha çok uğraşırız.

Yeni stadyumun ön tarafı.

Maalesef oyuk oyuk olmuş.

Bir ay kadar önce sökülmüş asfalt.

Sonrasında biraz düzeltilmiş.

Sonra böyle kalmış.

Oyuk oyuk, inanın tarla bile daha düzgün.

Her şeyin planı olmalı.

Plansız yapılınca da olan insanları oluyor.

İnsan faktörünü görmezden gelirsen olacağı budur.

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Tarsus'ta Saatli Çeşme ne zaman tamir edilecek?



TARSUS'TA Yarenlik alanında bulunan Saatli Çeşmenin saat ayarları yeniden yapılmalı.

Saatli Çeşme kente ve yarenlik alanına güzel bir görüntü veriyordu.

Yarenlik alan bu süre içinde iki kez değişikliğe uğrarken Saatli Çeşme ise varlığını sürdürmesini bildi.

Ancak uzun süredir bakımsız olan Saatli Çeşme ve dört bir yanında bulunan saatler ise ayarları bozulduğu için zamanı doğru göstermiyor.

Saatin elden geçirilmesi, her biri ayrı farklı saatlerde durmuş olan saatlerinde çalışır hale getirilmesi lazım.

İlgilenin biraz şu sorunlarla…