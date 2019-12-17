Yetim anneleri meslek sahibi oldu

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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde uygulanmaya başlanan proje kapsamında yetim çocukların anneleri, meslek öğrenirken para kazanıyor. Belediyeye bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi'nden faydalanan yetim annelerinin işgücü piyasasına katılmasını amaçlayan projeyle 100 yetim annesine giyim konusunda eğitim imkanı sunuluyor. Eğitimler, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi tarafından veriliyor. 18-65 yaş arasındaki kişilerin yararlandığı kursa katılanlar, günlük 30 TL yevmiye kazanıyor. Toplam 381 saat, 64 fiili işgünü devam edecek kurs sonunda kursiyerlerin giyim konusunda işletme açabilecek seviyeye ulaştırılması hedefleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ile birlikte Yetim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek açılan kursta eğitim gören annelerle bir araya geldi. İl Müdürü Sıraç Ekin ile Belediye Başkan Yardımcısı Özkeçeci, annelerin çalışmalarını yakından inceledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, kursiyerlerin kısa süre içerisinde çok başarılı sonuçlar ortaya çıkardıklarını söyledi. İl Müdürü Ekin, "Şehitkamil Belediyemizin, sosyal belediyeciliği öne çıkararak, İŞKUR işbirliği ile yapmış olduğu bu kursların güzelliğini görünce, insanın bu kursları tekrar yapası geliyor" dedi. Ekin, "Biz kursiyerlerimizde, çok kısa süre içerisinde birçok şeyi başarabildiklerini gördük. Şehitkamil Belediyemiz personellerinin kursiyerlere olan güzel yaklaşımları kursiyerlerimizi daha motive ettiğini gördük. Açmış olduğumuz meslek edindirme kursunda kursiyerlerimizin gerek kendilerini geliştirmesi gerekse kendi evlerinde çocuklarına, ailelerine verecekleri desteklerle bir anlam bulmaktadır" dedi.