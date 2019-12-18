Adana’dan yurt dışına kanser testi hizmeti

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde yeni nesil genetik tanı sistemleriyle nadir hastalıkların yanı sıra 26 kanser türünün öngörüsel testinin yapılarak erken tanısının konulabildiği Adana Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi (AGENTEM), yurt içinin yanı sıra yurt dışından hastalara da hizmet veriyor. AGENTEM Müdürü Doç. Dr. Atıl Bişgin, 2015 yılında hizmet vermeye başlayan merkezde son teknoloji tıbbi cihazlarla yeni nesil genetik tanı sistemlerinin kullanıldığını ve uluslararası alanda bu sistemlerin testlerin yaptığını söyledi. Merkezde, biyopsiye gerek kalmadan sadece kan alıp kansere ait DNA ve RNA'nın saptanmasıyla hastaya özel doğru tedavi yöntemlerinin belirlendiğini aktaran Bişgin, bu yönüyle Türkiye'deki de tek yer olduğunu belirtti. Bişgin, 24 kişinin görev yaptığı merkezde genetik tanının yanı sıra kişiye özel akıllı ilaçlar da dahil uygun tedavi yöntemlerinin belirlenebildiğini ifade etti. Bişgin, merkezin, nadir hastalıkların yanı sıra 26 ayrı kanserin öngörüsel testi, yani kendisinde olup olmayacağını da test etme anlamında çalışan bir yer olduğunu dile getirdi. Bişgin, "Merkezimiz likit biyopsi dediğimiz özellikle kanser hastalarında hedefe yönelik akıllı ilaçlar için biyopsi alınamayan hastalar veya hasta takibinde biyo belirteç belirleme anlamında çalışan Avrupa'daki ilk iki merkezden birisi olarak faaliyet gösteriyor.Yıllık 10 bin 500 civarında hasta örneği çalışıyoruz. Yaklaşık 2 bin civarında da yurt dışından örnek geliyor" dedi.