Anamur’da hedef bal

BUGÜN NELER OLDU

ersin Süper Amatör Lig'de 24 puanla 5. sırada yer alan Anamur Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) koşuyor. Silifke Belediyespor, Erdemli Belediyespor, Akdeniz Belediyespor ve Tarsus Belediyespor'un ardından ligde 5. sırada bulunan Anamur Belediyespor BAL'a çıkmak için mücadelesini sürdürüyor. Son karşılaşmasında sahasında Tarsus'u 2-1 ile geçen Anamur taraftarlarını umutlandırdı. Takımlarına müthiş bir destek verenşampiyonluğa inanıyor. Grup lideri Özgür Bereç,ifadelerini kullandı.