Anamur’da hedef bal

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ersin Süper Amatör Lig'de 24 puanla 5. sırada yer alan Anamur Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) koşuyor. Silifke Belediyespor, Erdemli Belediyespor, Akdeniz Belediyespor ve Tarsus Belediyespor'un ardından ligde 5. sırada bulunan Anamur Belediyespor BAL'a çıkmak için mücadelesini sürdürüyor. Son karşılaşmasında sahasında Tarsus'u 2-1 ile geçen Anamur taraftarlarını umutlandırdı. Takımlarına müthiş bir destek veren Yörükler Grubu
şampiyonluğa inanıyor. Grup lideri Özgür Bereç, "Anamur'un en azından TFF 3. Lig'de olması gerekiyor, bunun için şehrin bütünleşip herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Takım ve tribünlerle bütün olmalı"
ifadelerini kullandı.