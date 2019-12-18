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Anamur’da hedef bal

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Anamur Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmek için emin adımlarla ilerliyor

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Anamur’da hedef bal
Mersin Süper Amatör Lig'de 24 puanla 5. sırada yer alan Anamur Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) koşuyor. Silifke Belediyespor, Erdemli Belediyespor, Akdeniz Belediyespor ve Tarsus Belediyespor'un ardından ligde 5. sırada bulunan Anamur Belediyespor BAL'a çıkmak için mücadelesini sürdürüyor. Son karşılaşmasında sahasında Tarsus'u 2-1 ile geçen Anamur taraftarlarını umutlandırdı. Takımlarına müthiş bir destek veren Yörükler Grubu şampiyonluğa inanıyor. Grup lideri Özgür Bereç, "Anamur'un en azından TFF 3. Lig'de olması gerekiyor, bunun için şehrin bütünleşip herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Takım ve tribünlerle bütün olmalı" ifadelerini kullandı.
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Anamur’da hedef bal
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