Arbel ‘Yılın Gıda Markası’ ödülünü aldı

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Altın Marka Ödülleri, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da görkemli törenle sahiplerini buldu. Enlerin seçildiği törende Yılın Gıda Markası Kategorisinde Arbel A.Ş ödüle layık görüldü. Gecede Yılın Gıda Markası Kategorisi'nde halk oylaması ile yapılan derecelendirmede 4 bin 449 oyla Arbel A.Ş birinci oldu. Arbel A.Ş Kurucu Başkanı Hasan Arslan'a ödülünü Özbekistan Firması Brand İnvestment Group CEO'su Khurramov Shukhrat taktim etti. "Zirveye çıkmak önemlidir, zirvede kalmak ve devamını sağlamak daha önemlidir" diye konuşan Arslan, "Zirvede kaldığımızın göstergesi olarak markamıza ve bu markayı oluşturan bizlere layık görülen "Yılın Gıda Markası" ödülünü büyük bir sevinç ile almaktan gurur duyuyorum. Daima kaliteli ürünler elde etmek için ARGE bölümümüz proje üretmektedir. Önemli olan bu projeleri hayata geçirmektir" dedi. Arslan, "Çalışmalarımızı yıllardır katlayarak vizyon ve misyonlarımız doğrultusunda kalite çizgimizi bozmadan üretim yolculuğuna devam ediyoruz. Özen yoksa ödül de yoktur. İşimize duyduğumuz özenle bugün, bakliyat ve hububat alanında üretim ve ticaret yapan bir dünya markasıyız. Markamızı ülkemizde ve dünyada daha fazla büyütmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.