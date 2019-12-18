Çanakkale Savaşı’nın ‘hatıraları’ sergileniyor

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Kırıkhan ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı. Öğretmenevinde açılan sergiye öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Çanakkale Gezici Müzesi ile öğrencilerin tarihi geçmişini görerek öğrenmelerini ve o ruhu yaşamalarını istediklerini söyledi. Çanakkale ruhunun yaşatılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yavuz, bu ruhun korunması ve yaşatılması amacıyla her yıl yaklaşık 200 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdiklerini belirtti. Yavuz, Çanakkale'nin birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bütünlüğünün nasıl korunduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.