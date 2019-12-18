Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi veriliyor

BUGÜN NELER OLDU

eğitim gören ilkokul 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi veriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitim, Milli İrade Meydanı'nda konuşlandırılan trafik eğitim TIR'ında 2 gün boyunca devam edecek. Eğitimlerde, minik öğrencilere uygulamalı olarak yaya önceliği, okul servislerinden binme ve inme gibi trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilerde verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, TIR'da bin öğrenciye eğitimi verildiğini, eğitimlerin yarında devam edeceğini söyledi. Doğan, "İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşmada mobil trafik eğitim TIR'ı 2 adet hazırlandı. Bu TIR'lar şehirlerde ilkokul öğrencilerine temel trafik eğitimi, yaya önceliği ve okul servisleriyle ilgili binme ve inme kuralları hakkında genel bir trafik eğitimi veriliyor" dedi