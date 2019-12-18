Elektronik kelepçe uygulaması artacak

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde başlatılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile İşbirliği protokolü" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı" Adana'da yapıldı. Kadına yönelik şiddette elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılmasının ön plana çıktığı görüldü. Söz konusu planda verilen görev ve sorumlulukların seferberlik ruhu içinde gecikmeksizin yerine getirilmesine işaret edildi.Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen toplantıya tüm kurumların en üst yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi hiç kuşkusuz toplumsal kalkınmamıza da hız kazandıracaktır. Zira bizim nazarımızda daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye vizyonunun lokomotifi kadınlarımızdır. Ve biliyoruz ki kadınlarımıza her alanda sağlayacağımız hak, fırsat ve imkânlar, ülkemize değer katacaktır. Kadına yönelik şiddet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'sıfır tolerans' ilkesiyle yürütülmelidir" dedi. Vali Mahmut Demirtaş, kadınları hem psikolojik hem de ekonomik anlamda ayağa kaldıracak, toplum içinde layık olduğu konuma ulaştırmak için çalışmaları hayata geçireceklerini kaydetti. Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında kadın sağlığı, evlilik öncesi eğitim, aile içi eğitim, manevi değerler eğitimi, kadına karşı şiddeti önleme, kadının güçlendirilmesi ve saygınlığının daha da arttırılması amaçlarıyla, pek çok projeyi hayata geçirdik. Adana'nın gündeminden yaşanması muhtemel kadına yönelik şiddet haberlerini mutlaka çıkaracağız" dedi.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile İşbirliği protokolü" tanıtım ve bilgilendirme toplantısında öne çıkan başlıklar ise şu oldu:Elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması sağlanacak.Kolluk görevlilerine kadına şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konuları kapsayan "Aile İçi Şiddetle Mücadele Semineri" düzenlenecek.Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde erbaş ve erlere yönelik eğitim verilecek.Yerel düzeyde muhtarların şiddetle mücadelede görev alınması sağlanacak.Diyanet İşleri Bakanlığı'nca seminer, eğitim ve projelerin kapsamı genişletilecek.Ailenin korunması ve kadına karşı şiddettin önlenmesi kapsamında okul aile birliklerinin işlevsel rol almaları sağlanacak.Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için her il Valiliği tarafından genelge yayınlanacak.