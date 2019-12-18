Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu düzenlendi

’te uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu düzenlendi
GAZİANTEP'TE şüpheli bir araçta ve araç içerisindeki 4 şahsın adresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri bir araç içerisinde ve çalışmaların devamında şüphelilerin ikametinde yaptığı aramalarda 1.9 gram esrar maddesi, 17.84 gram metamfetamin, 34 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 12 adet dolu fişek ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlemde bulunuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN