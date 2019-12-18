İlaç ve aşı üretimi üniversitede konuşuldu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından "İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Sempozyumu" düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no'lu Salon'da düzenlenen sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden davetli konuşmacılar ilaç yapımı ve araştırmaları, ilaç ham maddeleri, genetik ve nadir hastalıklar için geliştirilen ilaçlar, aşıların özellikleri ve uygulamaları ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardılar. Sempozyumun koordinatörlüğünü yapan Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumda hem ilaç hem de aşı geliştirme konusunun birlikte işleneceğini, ilaç ve aşı konularında medyada yaygın şekilde yer alan yanlışların da sempozyum sayesinde düzelmesini temenni ettiklerini ifade etti. Sempozyumda, "İlaç Araştırmalarında Doğal Kaynakların Rolü" konulu sunumu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Farmakognozi öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Çalış, bitkisel ilaç hammaddelerinin ilaç sanayiinde kullanımı konusunu geniş bir perspektiften değerlendirerek doğal kaynakların ilaç üretimindeki potansiyelinden bahsetti. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Akgün de, sentetik kökenli ilaç hammaddelerini içeren konuşmasında, ilaç araştırmalarında kullanılan sentez yöntemlerini örnekledi. Aynı fakülteden Prof. Dr. Mine Yarım Yüksel ise ilaç tasarımında yararlanılan "in silico modeller" hakkında bilgiler vererek, moleküler yerleştirme (docking) çalışmaları alanındaki son gelişmeleri anlattı.