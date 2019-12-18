‘Kazanmak zorundayız’

BUGÜN NELER OLDU

inişli çıkışlı bir grafik çizen Adana Demirspor, ligin 16. hafta açılış maçında sahasında karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Uğur Tütüneker, çok kritik bir süreçten geçtiklerini belirterek,dedi. Ümraniye'nin zirveye oynayan bir takım olduğunu belirten Tütüneker, "İstanbul ekibi galibiyet için tüm gücünü ortaya koyacak. Biz de yarıştan kopmamak adına taraftarımızın da desteğiyle üç puana ulaşmak istiyoruz. Futbolcularıma gerekli uyarılarımı yaptım. Beni can kulağıyla dinlediler. Gerekli sözleri verdiler. Bu maçta yine en büyük kozumuz tribünlerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.