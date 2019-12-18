Kütüphane çalışanlarına eğitim semineri verildi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren halk kütüphanelerinde görev yapan personellere kütüphane üzerine eğitimler verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerine Bornova İlçe Kütüphane Müdürü ve Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube Başkanı Asuman Nesibe Gök ile Atılım Üniversitesi Kütüphane Müdür Yardımcısı Osman Kutlu konuşmacı olarak katıldı. Eğitim seminerinin ilk oturumunda Bornova İlçe Kütüphane Müdürü ve Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube Başkanı Asuman Nesibe Gök; 'Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphane', 'Kütüphaneyi Oluşturan 5 Temel Unsurlar' konularında eğitim verdi. İkinci oturumda ise uzmanlar eğitimler verdi. Atölye çalışmalarının da yapıldığı seminerinin sonunda konuşmacılara katılım belgesi verildi.