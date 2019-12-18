Melih ABİ: Bu çamur insanların evine kadar giriyor

Burası bir yerleşim alanı.

İnsanlar ev yapmış kıt kanaat geçiniyorlar...

Sizi böyle bir yerde yaşamaya zorlayanlar hakkında ne düşünürsünüz?

Gülbahçesi Mahallesi 13438 no'lu sokak.

Her taraf çamur deryası.

Bu yollar yazlık diyeceğim ama yazında araçlar geçtiği zaman tozdan kurtulamıyoruz.

İnsanlar tepkili.

Yaz boyunca yapılmıyor, kışın da çamurdan geçilmiyor.

Bu çamur olduğu gibi insanların evine kadar giriyor.

Yazıktır günahtır...

Çor çocuk nasıl yürüyecek bu yollarda.

Seyhan Belediyesi buralara ne zaman hizmet götürmeyi planlıyor...

Cidden merak ediyorum.

***

Gözlükule'nin ağaçları bakımsız



TARSUS'TA tarihi bir alan var.

Çam ağaçları ile ünlü.

Adı Gözlükule.

Gözlükule'nin içler acısı durumu vahim.

O höyükteki değerli çamlar kurumuş ya da yıkılmış.

Bazıları da yakılmış.

Bakımsız yani.

Biz ele alınsın, temizlensin diyoruz...

CHP'li başkan uyuyor.

Kimi kime şikayet edeceksiniz?

İnanın çok zorlanıyorum.