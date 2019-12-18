Öğrenci velilerine kanser anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mimar Kemal İlkokulu öğrenci velileri meme kanseri konusunda uyarıldı. Toplantı salonunda bir araya gelen velilere eğitim verildi. Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, "Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Maalesef bu oran yıllar içinde azaltılamadı. Şu anda bu oranı azaltacak herhangi bir ilaç ya da yöntem bulunmuyor. Ancak meme kanserine bağlı ölüm oranında azalma sağlanmıştır. Bunun en önemli nedeni hastalığa karşı erken tanı konulmasıdır" dedi. Toplumumuzda duyarlılık, dikkat ve bilgi arttıkça kadınlardaki meme rahatsızlıklarının daha kolay fark edildiği, ancak ele gelen pütür ve kitlelerin birçok kadında "Acaba kanser miyim?" diye yersiz korkuya neden olduğu belirtildi.