Pasta siparişine yetişemiyorlar

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Kozan ilçesinde kurulan Sosyal Yaşam Merkezinde kadınlar, el emeği göz nuru hazırladıkları pastaları sosyal medya üzerinden satışa sunarak ek gelir elde ediyor. Kadınlar siparişlere yetişemiyor. Kozan ilçesine 3 ay önce Çukurova Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sosyal Yaşam Merkezinde kadınlar kendileri istihdam oluşturdu. Pastacılık kursunda eğitim gören kadınlar öğrendikleri pasta ve tasarımları sosyal medya üzerinden satışa sundu. Kendilerine ek gelir sağlayan kadınlar kendi sosyal medya kanallarını ve internet ortamından satış portallarını oluşturarak ev ekonomilerine destek sağlıyorlar. Evde hobi olarak yaptığı pasta ve tasarımları kursta eğitimci olarak 12 kursiyerine aktaran pasta eğitimcisi Öznur Taş, "Evli iki kız annesiyim. Bu işe evde pasta yaparak başladım. Kendimi geliştirdim eğitim aldım. Bu kurs açıldı ve benim gibi ev hanımı olan kadınlar pasta yapmaya başladılar ve sipariş alıyorlar" dedi. Kursiyerlerden Serap Korkut (47) üniversitede okuyan iki çocuğu olduğunu belirterek, "Bu iş bana bayağı bir katkı sağladı. Bende artık sipariş alıyorum" dedi.