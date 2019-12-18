Şahinbey deplasmandan galibiyetle döndü

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel takımın çok önemli bir galibiyet aldığını belirtti. Başkan Güzel, "Her maçtan sonra ve her zaman söylüyorum: Bizim için asıl olan bu sporun tüm Türkiye'de değer görmesi ve sevilen bir spor haline gelmesi. Bu hafta da ligimizin güçlü ekibi TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldik. Zor bir maç oldu. Ancak sonuçta zor da olsa galip geldik. Teknik heyeti ve sporcularımızı kutluyorum" yorumunu yaptı.