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Silahla yaraladı kaçarken yaptı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Silahla yaraladı kaçarken kaza yaptı
KAHRAMANMARAŞ'IN Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen ve olay yerinden otomobille kaçarken kazaya karışan şüpheli, hastanede hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Karaziyaret Mahallesi'nde oto lastik tamirhanesi işleten Mikail G. (30) iş yerinin önünde beklediği sırada, plakası alınamayan bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan otomobilin sürücüsü, Kuzey Çevre Yolu'nun doğu girişinde iki otomobile çarptıktan sonra refüje çıktı. Araç içerisindeki Fikret P. (21) suç aletiyle polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Suçunu itiraf eden şüpheli Fikret P'nin, eski bir husumetten dolayı Mikail G'yi vurduğu belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mikail G, hayatını kaybetti.
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Silahla yaraladı kaçarken kaza yaptı
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