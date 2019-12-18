‘Sözümü tuttum’

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, İstiklal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak ilk yarıdaki hedefleri olan 20 puana ulaştıklarını söyledi. Kayserispor ile zor bir maç oynadıklarını belirten Rumen teknik adam,şeklinde konuştu. KUPADA DA İDDİALIYIZBazı futbolcuların maçta gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldığını belirten Sumudica, "İki tane yürekten oynayan oyuncumuz vardı. Çünkü sahalardan 2 ay kadar uzak kaldılar. Biri Junior Morais, diğeri Muhammet Demir. Ben ikisine özel olarak tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar. Tabii ki diğer oyuncuları ve taraftarlarımızı da kutlarım.Çünkü oyuna girdiklerinde fark yarattılar. Bu tip oyunculara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Kırmızı-siyahlı takımın teknik adamı Marius Sumudica, ilk yarıda 20 puan hedeflediklerini hatırlatarak,dedi.'da bugün saat 14.30'da yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşı içinse Rumen hoca,dedi. Gaziantep ilk maçı 2-1 kaybetmişti.Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynanan maçta gol sevincini Kayserili taraftarların önünde kutlayan Güray Vural hakkında konuştu. Uygun, "Güray buradan iyi kötü ekmek yedi. Biz bir şekilde bir yerlerden kötü ayrılabiliriz bizim mesleğimiz bu. Güray da bu şehirden taraftarla sorunlu ayrıldı. Maç sonu Güray özür diledi. Kendisi burada yaşadığı çok kötü şeyler olduğunu söyledi. Ben de sitem ettim" dedi,Ligde 20 puana ulaşan Gaziantep ekibi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapmıştı.