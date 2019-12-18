‘Sözümü tuttum’

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üper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, İstiklal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak ilk yarıdaki hedefleri olan 20 puana ulaştıklarını söyledi. Kayserispor ile zor bir maç oynadıklarını belirten Rumen teknik adam, "Rakibimizin bizden daha fazla puana ihtiyacı vardı. Onlar için puan alabilecekleri bir maçtı. Rakip kalemize fazla gelemedi. Biz geride sağlam durduk ve bu maçta da gol yemedik. Önemli olan 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum"
şeklinde konuştu. KUPADA DA İDDİALIYIZ
Bazı futbolcuların maçta gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldığını belirten Sumudica, "İki tane yürekten oynayan oyuncumuz vardı. Çünkü sahalardan 2 ay kadar uzak kaldılar. Biri Junior Morais, diğeri Muhammet Demir. Ben ikisine özel olarak tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar. Tabii ki diğer oyuncuları ve taraftarlarımızı da kutlarım. Pawlowski ve Kenan Özer'i unutmayalım.
Çünkü oyuna girdiklerinde fark yarattılar. Bu tip oyunculara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Kırmızı-siyahlı takımın teknik adamı Marius Sumudica, ilk yarıda 20 puan hedeflediklerini hatırlatarak, "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık. Ligde iki zor maçımız var. Süper Lig'de her şey olabiliyor. Kasımpaşa maçına çıkacağız ve puanlar almak için mücadele edeceğiz. Tabii ki bundan önce bir kupa maçımız var ve rakibimizi elemek istiyoruz"
dedi. A Spor
'da bugün saat 14.30'da yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşı içinse Rumen hoca, "Kırklarelispor'u yenip son 16'da yerimizi almak istiyoruz"
dedi. Gaziantep ilk maçı 2-1 kaybetmişti.
UYGUN: GÜRAY MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynanan maçta gol sevincini Kayserili taraftarların önünde kutlayan Güray Vural hakkında konuştu. Uygun, "Güray buradan iyi kötü ekmek yedi. Biz bir şekilde bir yerlerden kötü ayrılabiliriz bizim mesleğimiz bu. Güray da bu şehirden taraftarla sorunlu ayrıldı. Maç sonu Güray özür diledi. Kendisi burada yaşadığı çok kötü şeyler olduğunu söyledi. Ben de sitem ettim" dedi,
STARTI KÖTÜ VERMİŞTİ
Ligde 20 puana ulaşan Gaziantep ekibi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapmıştı.