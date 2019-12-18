Ukraynalılarla dostluk köprüsü

BUGÜN NELER OLDU

ile Türkiye arasında bir köprü daha kuruldu. Adana'da yaşayan Ukrayna vatandaşları ile Türk vatandaşları bir dernek çatısı altında buluşmanın güzelliğini yaşadı. Ukraynalı İrem Tarı'nın başkanlığını yaptığı Adana – Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (UKADDER) Seyhan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dernek binasında faaliyetine resmen başladı. Törene Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da katılarak hem iyi dileklerini paylaştı hem de Türkiye'de ve Adana'da olmaktan duyduğu sevinci dile getirdi. Büyükelçi törende dernek başkanı Tarı'ya hediyeler takdim etti. İrem Tarı'nın yanı sıra yönetiminde Bülent Alper, Hüseyin Tarı, Olga Kunt ve Luliia Tsekhotska Koç'un yer aldığı Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen kokteylde derneğin amaçları anlatıldı.