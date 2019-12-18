Vursavuş ASKİ’de genel müdür vekili oldu

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Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Nesrin Vursavuş, Başkan Zeydan Karalar tarafından ASKİ Genel Müdür Vekili olarak atandı. 1987 yılından bu yana ASKİ'de önemli görevlerde bulunan Vursavuş, bilgi ve deneyimleriyle birlikte, ASKİ'nin Adana'nın dört bir yanında sürdürdüğü başarılı içme suyu ve kanalizasyon projelerinin hayata geçirilmesi hususunda katkı sağlamaya devam edecek. İlkokul ve Ortaokul eğitimini Kadirli'de, Lise eğitimini ise Adana'da tamamlayan Nesrin Vursavuş, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve aynı yıl ASKİ'de mühendis olarak göreve başladı. 1988-2015 yılları arasında Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çeşitli birimlerde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulunan Vursavuş, Ekim 2019 tarihinden bu yana ASKİ Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.