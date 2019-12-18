Yeni yıl kutlamaları narenciye ihracatını artırdı

BUGÜN NELER OLDU

dışında erken başlayan yeni yıl kutlamaları, Türkiye'nin narenciye üretiminin 3'te 1'ini karşılayan Adana'da ihracatı arttırdı. Yaklaşan yeni yıl nedeniyle yurt dışında kutlamalar başladı. Ülkelerin narenciye ürünlerini tüketme ihtiyacı ise kutlamalar nedeniyle arttı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hasat sezonunun ortalarına yaklaşan Adana'da ise narenciye bahçelerinde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bir taraftan bahçelerde narenciyeler işçiler tarafından bin bir emekle toplanırken, ürünlerin paketlenmesi için tesislerde 3 vardiya yapılıyor. Türkiye'de yılda üretilen 5 milyon ton narenciyenin 1 buçuk milyon tondan fazlasını tek başına üreten Adana'da ise üretilen ürünün yüzde 60'ı Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ile Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Portakal fiyatları bahçede 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasından, mandalina fiyatları 1 buçuk ile 2 buçuk liradan, limon 2 ile 3 liradan, greyfurt ise 80 kuruş ile 1 lira arasından satılıyor. Yüreğir Ziraat Odası'ndan yapılan, bu sene narenciye ürünlerinin veriminde düşüş olduğunu söyledi.