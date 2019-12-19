Ağabeyini öldürmüştü, cezasına itiraz etmedi

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Nizip ilçesinde geçen yıl Ramazan ayında iftarını açmak için arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına gitmek isteyen ağabeyi tarafından misafirlerin önünde tokatlanınca, iftar vaktinde ağabeyini silahla vurarak öldüren ve aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası avukatının itirazı üzerine 15 yıla düşürülen Halil Kara, temyiz hakkından vazgeçerek cezasına razı oldu. 25 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Nizip ilçesinde oto alım satımı işiyle uğraşan Ahmet Kara, iftar vaktinden önce yanına bir kaç arkadaşını da alarak Belkıs Mesire Alanı'na gitmek isterken evinin önünde gördüğü kardeşine bir tokat atarak evden ayrılmış, piknik alanına silahla gelen kardeşi Halil Kara tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulan kara hakkında Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetten dava açılmış, savcı Kara için Türk Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinde yer alan " Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" cinayet işleme suçundan" cezalandırılmasını istemişti. Davanın karar duruşmasında sanığın avukatı Mehmet Emin Durap'ın mahkemeye sunduğu sanığa en alt sınırdan 18 yıl hapis cezası verilmiş, mahkemedeki iyi hali de gözetilerek cezası 15 yıla indirilmişti. Davanın gerekçeli kararının açıklanması üzerine sanık Halil Kara verdiği dilekçede aldığı 15 yıllık hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararının onanmasını isteyerek istinaf merci olan Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz hakkından feragat ettiğini açıkladı.