Anamur’da başarılı öğrenciler unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Anamur ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, başarılı öğrencilere kahvaltı ikramında bulunuldu. İlçedeki farklı 5 eğitim kurumundan başarılı 25 öğrenciye verilen kahvaltıya, Kaymakam İsmail Gültekin, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ve eşi Duygu Ekici ile polisler katıldı. Kaymakam Gültekin, öğrencilerle sohbet ederek eğitim durumları, hedeflerini sordu. Gültekin, gençlere belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ise öğrencilerle bire bir ilgilenerek,toplumda iyi birey olmanın önemli olduğunu söyledi.