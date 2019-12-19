AOSB’nin ‘Parlayan Yıldızları’ ödüllendirildi

BUGÜN NELER OLDU

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü, ihracat, istihdam, istikrarlı büyüme, AR-GE ve eğitim gibi çeşitli konularda yaptıkları başarılı çalışmalarla 2019'a adeta damgasını vuran sanayiciler ile çeşitli kurum ve kişileri ödüllendirdi. AOSB'de bu yıl ilki düzenlenen ödül töreni protokol ve sanayiciler ile diğer davetlilerden oluşan geniş bir katılımla AOSB Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Vali Mahmut Demirtaş, büyüklük açısından Türkiye'nin 6'ncı büyük OSB'si olan AOSB'nin ortaya koyduğu kalite, finans, insan kaynakları, çevre ve enerji politikaları ile Türk Sanayisinin Güney'deki kalesi olduğunu belirtti. AOSB'nin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan, çevreye ve topluma duyarlı faaliyetlere özen gösteren ülkemizin önde gelen örnek OSB'lerinden birisi olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, "Enerjisini Adana için harcayan, Adana için üreten, istihdam sağlayan tüm firmalara teşekkür ederim. Ayrıca dereceye giren kişi ve kurumlarını da yürekten kutluyorum" dedi.AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise, "Bugün burada her koşulda tüm zorluklara rağmen üretime ve yatırımlarına devam ederek ülke ekonomisine katkı sunan sanayicilerimize plaket vermek için bir aradayız. Biliyorum ki; sizler hiçbir karşılık beklemeden azimle çalışmalarınıza devam etmektesiniz. Biz OSB olarak sizin gayretinizi, bu güzel ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çabalarınızı alkışlamak ve yanınızda olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu nedenle ödül alsın veya almasın tüm sanayicilerimize gerek OSB yönetimi gerekse bu ülkenin vatandaşı olarak teşekkür ediyorum" dedi.Başkan Sütcü, 1977 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan bölgenin 42 yıldır her koşulda üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicileri ile bölge ve ülke ekonomisine katkısını sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye'de 332 tane OSB bulunmaktadır. Aynı zamanda başkan yardımcılığını görevini üstlendiğim OSBÜK verilerine göre, AOSB'mizin; fiziki şartlar, hacim, büyüklük ve ticari kapasitesi ile ilk altı OSB içinde yer aldığını gururla belirtmek isterim" diye konuştu.Bölgede, 368 firma ve 446 işletmenin faaliyet gösterdiğini, 35.150 kişinin istihdam edildiğini ve bunun Adana'daki kayıtlı istihdamın yüzde 15'ini ifade ettiğini belirten Başkan Sütcü, "AOSB'miz; arsa tahsisi açısından yüzde 100, faaliyete başlama açısından ise yüzde 85'in üzerinde doluluğu olan bir bölgedir" dedi.Yönetim Kurulu olarak göreve geldiklerinde AOSB'nin 13 milyon metrekare büyüklükte olduğunu hatırlatan Başkan Sütcü, şu anda 16 milyon metrekarelik bir alana sahip olan bölgede yaptıkları yeni yer seçimi ile ileride genişleyerek yaklaşık 25 milyon metrekarelik bir alan ile Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olacağını kaydetti.Başkan Sütcü, son 5 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken elektrik hatlarının tamamının yer altına alınması, kullanma suyu kapasitesinin üç katına çıkarılması, atıksu tesislerinin kapasitesinin iki katına çıkarılması, bölgedeki muhtelif yolların bakım ve onarımı, kamulaştırmaların yapılması ve 365 hektarlık alanın yol, su, atıksu gibi hizmetler için 400 milyon TL tutarında alt ve üst yapı çalışmaları yapıldığını bildirdi. Başkan Sütcü, yapılan hiç bir yatırım için ilave masraf olarak sanayicilerinden herhangi bir bedel talep edilmediğini söyledi.