Athena Gökhan taraftarları çıldırttı

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Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konserleri için 50 milyon lira destek verdiği sanatçılar arasında yer alan pop şarkıcısı Gökhan Özoğuz'un Adanaspor ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı. Adana Demirspor taraftarı olan şarkıcının "Gerekirse 24 saat oruç tutarım ama Adanaspor'u tutmam yazısı binlerce kişi tarafından kınandı. Başrolünde yer aldığı "Kendi Yolumda" filminin çekimleri için bir süredir Adana'da olan Gökhan Özoğuz, Adanaspor ile ilgili yaptığı çirkin paylaşım sosyal medyada olay oldu. Athena Gökhan Özoğuz Instagram hesabından paylaştığı resimde Duvar yazısında ''Gerekirse 24 saat oruç tutarım ama Adanaspor'u tutmam'' yazısı dikkat çekti. Kısa sürede Adanaspor taraftarları sosyal medya hesaplarından, Gökhan Özoğuz un başrolünde olduğu ve çekimlerinin Adana'da yapıldığı ''Kendi Yolunda'' filmini izlememeye ve Gökhan Özoğuz un şarkılarını dinlememe yönünde paylaşımlar ve kampanyalar yönetildi. Ezeli rakip olan Adanaspor ve Adana Demirspor taraftarlarını karşı karşıya getiren şarkıcı binlerce kişi tarafından kınandı.