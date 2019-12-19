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Başkan Kocaispir’den tekerlekli sandalye

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Başkan Kocaispir’den tekerlekli sandalye
ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir yaptığı sürpriz bir ziyaretle Köprülü Mahallesi'nde oturan Şaziye Taştan ile Kışla Mahallesinde oturan Fatma Özcan'a tekerlekli sandalye hediye etti. Engelli bireyleri her zaman koruyup kollayacaklarını belirten Kocaispir "'Belediyemiz imkanları doğrultusunda elimizden geldiği kadar engelli kardeşlerimize yardımcı olmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya çaba sarf ediyoruz dedi. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini belirten Başkan Kocaispir ''Engelli kardeşlerimiz hayata nasıl sabırla inançla tutunuyorlarsa, biz de sevgi ve şefkat ile onlara hayatı kolay ve yaşanılır hale getirmeliyiz. Asıl olan yüreklerimizin, duygularımızın ve niyetlerimizin engelli olmamasıdır. Engelli bireylerimize sahip çıkmak sosyal sorumluluğun yanı sıra bir insanlık görevidir.'' diyerek Yüreğir'de yaşayan bütün engelli vatandaşlara imkanlar ölçüsünde sahip çıktıklarını söyledi.
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Başkan Kocaispir’den tekerlekli sandalye
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